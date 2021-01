Isola dei Famosi: Aurora Ramazzotti, Alessandra Mussolini e Francesca Barra contattate, ma non è come sembra (Di sabato 9 gennaio 2021) L’Isola dei Famosi tornerà su Canale 5 fra poco più di due mesi e proprio in questi giorni al reality show sono stati accostati tre nomi che tutti conosciamo: Aurora Ramazzotti (giovane conduttrice figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker), Alessandra Mussolini (ex parlamentare e volto televisivo) e Francesca Barra (giornalista e scrittrice). Ma non è come sembra, perché il terzetto femminile appena citato non è stato contattato come Asia Argento e Carolina Morace per partecipare (anche se quest’ultima ha purtroppo rifiutato), ma per rivestire reciprocamente il ruolo dell’inviata e delle opinioniste. Secondo TvBlog, infatti, i vertici Mediaset non avrebbero escluso una ... Leggi su biccy (Di sabato 9 gennaio 2021) L’deitornerà su Canale 5 fra poco più di due mesi e proprio in questi giorni al reality show sono stati accostati tre nomi che tutti conosciamo:(giovane conduttrice figlia di Erose Michelle Hunziker),(ex parlamentare e volto televisivo) e(giornalista e scrittrice). Ma non è, perché il terzetto femminile appena citato non è stato contattatoAsia Argento e Carolina Morace per partecipare (anche se quest’ultima ha purtroppo rifiutato), ma per rivestire reciprocamente il ruolo dell’inviata e delle opinioniste. Secondo TvBlog, infatti, i vertici Mediaset non avrebbero escluso una ...

Senzanomeconlak : Faccio coming out: non ho mai visto l’isola dei famosi, qualcuno mi può spiegare come funziona? Voi la guarderete la prossima edizione? - StraNotizie : Isola dei Famosi: Aurora Ramazzotti, Alessandra Mussolini e Francesca Barra contattate, ma non è come sembra… - ilgiornale : Dagospia ha anticipato che Asia Argento potrebbe sbarcare all'Isola dei Famosi con un cachet di tutto rispetto. In… - TRASHPERSON18 : ISOLA DEI FAMOSI 2021 ??IL RUOLO DI INVIATO SE LO GIOCANO ALVIN E AURORA RAMAZZOTTI?? Chi preferireste? - BITCHYFit : Isola dei Famosi: Aurora Ramazzotti, Alessandra Mussolini e Francesca Barra contattate, ma non è come sembra -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei «Isola dei Famosi 2021», anche Brando Giorgi nel cast Vanity Fair Italia La figlia di Michelle Hunziker potrebbe diventare inviata del reality

La nuova inviata dell'Isola dei Famosi potrebbe essere Aurora Ramazzotti, dopo la smentita della presenza di Tommaso Zorzi.

Zone franche montane, un mese di protesta di 133 sindaci “Comunità interne dell’isola allo stremo”

Oggi dal camper l'appello lanciato da Carmelo Panepinto e Dino Zimbardo, rispettivamente sindaco e presidente del consiglio comunale di San Giovanni Gemini.

La nuova inviata dell'Isola dei Famosi potrebbe essere Aurora Ramazzotti, dopo la smentita della presenza di Tommaso Zorzi.Oggi dal camper l'appello lanciato da Carmelo Panepinto e Dino Zimbardo, rispettivamente sindaco e presidente del consiglio comunale di San Giovanni Gemini.