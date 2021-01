Inzaghi: “Dovevamo evitare il secondo gol, sul pareggio ci ho creduto” (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Le parole di Filippo Inzaghi al termine della gara di Serie A che ha visto il Benevento ospitare l’Atalanta. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Gian Piero Gasperini. Questi i temi affrontati nel post partita dal tecnico della Strega. Prestazione – Oggi erano tanti gli assenti, ma la squadra è stata brava. Sull’1-1 abbiamo rischiato di essere pericolosi su due ripartenze. Probabilmente ci ha punito il secondo gol, era quello da non prendere perché eravamo in quattro intorno alla palla. La squadra ha dato tutto, siamo rimasti in partita fino all’ultimo quarto d’ora contro una formazione che ha dei cambi incredibili. Sono felice perché avevamo due 2001in campo, Foulon che è ’99 e sapevamo di poter pagare qualcosa ma ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Le parole di Filippoal termine della gara di Serie A che ha visto il Benevento ospitare l’Atalanta. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Gian Piero Gasperini. Questi i temi affrontati nel post partita dal tecnico della Strega. Prestazione – Oggi erano tanti gli assenti, ma la squadra è stata brava. Sull’1-1 abbiamo rischiato di essere pericolosi su due ripartenze. Probabilmente ci ha punito ilgol, era quello da non prendere perché eravamo in quattro intorno alla palla. La squadra ha dato tutto, siamo rimasti in partita fino all’ultimo quarto d’ora contro una formazione che ha dei cambi incredibili. Sono felice perché avevamo due 2001in campo, Foulon che è ’99 e sapevamo di poter pagare qualcosa ma ...

