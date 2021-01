Il deejay Joseph Capriati accoltellato dal padre dopo una lite | è grave

(Di sabato 9 gennaio 2021) Il, 33 anni, è statodaled è ricoverato all'ospedale di Caserta in gravi condizioni. Il papà, un 61enne, è stato arrestato per tentato omicidio....

SkyTG24 : Caserta, accoltellato il deejay Joseph Capriati: fermato il padre - Corriere : Caserta, il deejay Joseph Capriati accoltellato dal padre dopo una lite - MarcoG157 : RT @SkyTG24: Caserta, accoltellato il deejay Joseph Capriati: fermato il padre - ottopagine : Deejay Joseph Capriati accoltellato da padre dopo lite #Caserta - Piergiulio58 : Caserta, accoltellato il deejay Joseph Capriati: fermato il padre. -

Ultime Notizie dalla rete : deejay Joseph

Il deejay italiano Joseph Capriati viene accoltellato dal padre durante una lite familiare: non è in pericolo di vita.Il giovane è stato colpito al torace con un coltello da cucina: è ricoverato all'ospedale di Caserta in pericolo di vita ...