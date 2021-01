Gasperini: “Gomez? Stavamo soffrendo e lui non si adattava” (Di sabato 9 gennaio 2021) L’Atalanta continua a volare anche con l’ormai assodata assenza di Alejandro Gomez. Un cammino deciso quello che sta percorrendo la squadra di Giampiero Gasperini, che nel post partita di Benevento ai microfoni di Sky Sport ha risposto alla domanda inerente alla situazione col Papu: “Abbiamo avuto delle strisce molto importanti anche dopo il lockdown con Gomez dentro. E’ stata una scelta dettata dal fatto che io avevo bisogno di provare un altro tipo di squadra. Stavamo soffrendo e in quel momento Gomez non si adattava. Il mio era sempre ed esclusivamente un motivo tecnico, vedevo che il centrocampo soffriva molto e ho fatto una scelta per aiutare di più de Roon e Freuler. L’abbiamo fatto anche in passato, solo che stavolta la decisione non è stata accettata”. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 gennaio 2021) L’Atalanta continua a volare anche con l’ormai assodata assenza di Alejandro. Un cammino deciso quello che sta percorrendo la squadra di Giampiero, che nel post partita di Benevento ai microfoni di Sky Sport ha risposto alla domanda inerente alla situazione col Papu: “Abbiamo avuto delle strisce molto importanti anche dopo il lockdown condentro. E’ stata una scelta dettata dal fatto che io avevo bisogno di provare un altro tipo di squadra.e in quel momentonon si. Il mio era sempre ed esclusivamente un motivo tecnico, vedevo che il centrocampo soffriva molto e ho fatto una scelta per aiutare di più de Roon e Freuler. L’abbiamo fatto anche in passato, solo che stavolta la decisione non è stata accettata”. Foto: ...

