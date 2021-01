Covi | 1436 i vaccinati ieri in Abruzzo | dal 18 riapre piattaforma digitale per 80enni e disabili

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 9 gennaio 2021) L'Aquila - Sonole vaccinazioni antid 19 eseguite nella giornata di oggi, fino alle ore 18, nei punti di somministrazione individuati dalle Asl. Le operazioni sono ancora in corso. Nel dettaglio, nella Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila sono state inoculate 540 dosi (204 nel presidio ospedaliero dell’Aquila, 210 ad Avezzano e 126 a Sulmona), nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti 408 (180 a Chieti, 126 a Vasto e 102 a Lanciano), nella Asl di Pescara 387 e nella Asl di Teramo 101 (tutte all’ospedale di Teramo). Le vaccinazioni hanno riguardato 482 maschi e 954 femmine. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità Latelematica regionale per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse alla vaccinazione contro ild 19 sarà riaperta a partire dal 18 gennaio prossimo per l’organizzazione della fase ...