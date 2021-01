Convivere col virus senza più sensi di colpa

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 9 gennaio 2021) Finalmente si è capito che il Comitato tecnico-scientifico, che da quasi un anno ha in mano le chiavi delle nostre libertà, non è un blocco monolitico. In una interessante intervista su Qn, il coordinatore Agostino Miozzo ammette che si litiga all’interno di quell’organismo, e non poco. Ammette che affiora stanchezza anche tra i virologi e i consulenti del Governo e che si percepiscono nitidamente le frizioni tra chi vorrebbe superare la linea del terrore e chi si ostina a professare la “religione del lockdown”. E lui prende una posizione netta: “L’immunità di gregge si otterrà solo a vaccinazione collettiva ultimata. Ma serve troppo tempo, il Paese non può aspettare la fine dell’anno. Le categorie produttive sono al collasso e la gente è profondamente ferita sul piano psicologico. Bisognacolcorrendo un rischio calcolato. E’ ora di ...