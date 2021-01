Conte, Renzi e i partiti di governo: tutti gli scenari a un passo dalla crisi (Di sabato 9 gennaio 2021) L’ultimo appello di Conte alla coesione del governo, le condizioni di Renzi, l’estremo tentativo di mediazione del Pd, l’arroccamento del M5S a difesa dei suoi ministri, la deadline del Consiglio dei ministri sul Recovery di inizio settimana: la mappa delle forze in campo e dei loro obiettivi per capire come andrà a finire il risiko da cui dipende la sopravvivenza del governo. Leggi su ilsole24ore (Di sabato 9 gennaio 2021) L’ultimo appello dialla coesione del, le condizioni di, l’estremo tentativo di mediazione del Pd, l’arroccamento del M5S a difesa dei suoi ministri, la deadline del Consiglio dei ministri sul Recovery di inizio settimana: la mappa delle forze in campo e dei loro obiettivi per capire come andrà a finire il risiko da cui dipende la sopravvivenza del

VittorioSgarbi : #covid Più che la variante inglese, mi preoccupa la variante di Rignano sull’Arno. Spero che Renzi metta una parola… - agorarai : 'Prima che partisse la campagna vaccinale si diceva già che eravamo in ritardo. L'antipatia per Conte è diffusa e R… - ilriformista : Pd, Leu e M5s hanno deciso di blindare @GiuseppeConteIT . E di spingere Italia viva nell’angolo. La mossa finale ad… - seb5113910 : RT @riktroiani: #Sallusti: 'A me il post di Conte sembra più un testamento. E Renzi vuole far cadere questo Governo a prescindere, per moti… - stefano_gatto97 : RT @TgLa7: #Renzi pronto allo strappo, #Conte prepara un nuovo patto. #Franceschini: 'Ora buonsenso' -