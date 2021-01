"Con la didattica a distanza rischiamo di perdere una generazione" (Di sabato 9 gennaio 2021) AGI - Con la didattica a distanza si rischia di perdere una generazione. Ad affermarlo è la sociologa Chiara Saraceno che, intervistata dall'AGI, spiega: "Non bisogna dare nessuno per perso, ma ci sono i ragazzi in difficoltà che già prima rischiavano di perdersi. Stanno aumentando le disuguaglianze e si assiste ad un abbandono silenzioso da parte di alcuni studenti". La scuola in presenza è importante anche per i più grandi Per Chiara Saraceno le disparità sociali esistevano già, ma "quando anche la scuola è fatta in condizioni di disuguaglianza, allora diventa una voragine". "La didattica in presenza - spiega la sociologa - è importante anche per i più grandi, non solo per gli studenti delle scuole medie: dei ragazzi delle superiori spesso ci si dimentica. È importante per diversi motivi: la scuola in presenza ... Leggi su agi (Di sabato 9 gennaio 2021) AGI - Con laa distanza si rischia diuna. Ad affermarlo è la sociologa Chiara Saraceno che, intervistata dall'AGI, spiega: "Non bisogna dare nessuno per perso, ma ci sono i ragazzi in difficoltà che già prima rischiavano di perdersi. Stanno aumentando le disuguaglianze e si assiste ad un abbandono silenzioso da parte di alcuni studenti". La scuola in presenza è importante anche per i più grandi Per Chiara Saraceno le disparità sociali esistevano già, ma "quando anche la scuola è fatta in condizioni di disuguaglianza, allora diventa una voragine". "Lain presenza - spiega la sociologa - è importante anche per i più grandi, non solo per gli studenti delle scuole medie: dei ragazzi delle superiori spesso ci si dimentica. È importante per diversi motivi: la scuola in presenza ...

