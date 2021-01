Chi è Gianfranco Apicerni, il bel postino di C’è posta per te (Di sabato 9 gennaio 2021) Da tronista di Uomini e Donne a postino di C’è posta per te: ecco chi è Gianfranco Apicerni, con una grande passione per il mondo del calcio. Prima di approdare nello studio di Maria De Filippi, infatti, Gianfranco ha preso parte anche al reality Campioni – Il sogno, in cui è riuscito a mettere in mostra tutte le sue doti da calciatore. Poi, però, la vita per lui gli ha riservato altre strade e ha cominciato a lavorare nella redazione di C’è posta per te. Classe 1985, Gianfranco Apicerni è nato a Roma, dove vive e lavora, il 4 aprile sotto il segno dell’Ariete. I suoi pomeriggi, Apicerni, li ha sempre alternati tra studio e allenamenti di calcio, tanto che spesso metteva da parte perfino i compiti pur di allenarsi e dare calci a un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) Da tronista di Uomini e Donne adi C’èper te: ecco chi è, con una grande passione per il mondo del calcio. Prima di approdare nello studio di Maria De Filippi, infatti,ha preso parte anche al reality Campioni – Il sogno, in cui è riuscito a mettere in mostra tutte le sue doti da calciatore. Poi, però, la vita per lui gli ha riservato altre strade e ha cominciato a lavorare nella redazione di C’èper te. Classe 1985,è nato a Roma, dove vive e lavora, il 4 aprile sotto il segno dell’Ariete. I suoi pomeriggi,, li ha sempre alternati tra studio e allenamenti di calcio, tanto che spesso metteva da parte perfino i compiti pur di allenarsi e dare calci a un ...

