C'è Posta per Te 2021, chi sono i postini? (Di sabato 9 gennaio 2021) Una delle caratteristiche più riconoscibili anche di C'è Posta Per Te 2021 saranno i postini, ovvero i personaggi che, in sella ad una bici, consegnano l'invito a partecipare al programma ideato e condotto da Maria De Filippi, senza sapere però chi sia il mittente. Sarà così anche nell'edizione in onda dal 9 gennaio 2021 su Canale 5: quattro i postini che, durante l'estate scorsa (quando il programma è stato registrato), hanno girato l'Italia consegnando le "buste" ai destinatari, previa ovviamente la conferma della loro identità tramite alcune domande. Ma chi sono i postini di C'è Posta per Te 2021? Quattro i volti che vedremo susseguirsi nel corso delle puntate, tutti già presenti nelle edizioni scorse: Marcello Mordino (presente dal ...

