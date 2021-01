Calciomercato Juventus/ Scamacca e Dabo nel mirino: due giovani per la Signora (Di sabato 9 gennaio 2021) Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno nel mirino i giovani Gianluca Scamacca del Genoa e Abdoulaye Dabo del Nantes. Le notizie di oggi, sabato 9 gennaio 2021. Leggi su ilsussidiario (Di sabato 9 gennaio 2021), i bianconeri hanno nelGianlucadel Genoa e Abdoulayedel Nantes. Le notizie di oggi, sabato 9 gennaio 2021.

DiMarzio : #Juventus, un altro giovane: vicino l'arrivo in prestito del 2001 Dabo del Nantes - DiMarzio : #Calciomercato | I dettagli dell'operazione in sinergia tra #Juventus e #Benevento - DiMarzio : #Calciomercato | #JuventusSassuolo può essere l'occasione giusta per parlare di #Scamacca: i dettagli - valeriovitali91 : Oltre al ben noto Alaba ho inserito altri due possibili colpi di #calciomercato che sarebbero congeniali alla… - calciodangolo_ : #Calciomercato #Juventus: alla scoperta di #Dabo, giovane promessa del calcio francese?????che potrebbe approdare ai… -

Calendario fitto e ricco di impegni per i club dei maggiori campionati europei. Fra infrasettimanali, anticipi, posticipi e coppe non c’è tempo per fermarsi un attimo. E non si ferma neanche la Schedi ...

Gravina: “Playoff? Possono dare al calcio un appeal diverso”

Il presidente della Figc Gabriele Gravina, nell'intervista al Corriere dello Sport, ha parlato del suo vecchio pallino: quello dei playoff (opzione ...

