Calciomercato Inter, c’è l’accordo per Gomez: cifre da capogiro (Di sabato 9 gennaio 2021) Il Papu Gomez si avvicina all’Inter, e potrebbe trasferirsi già in questa sessione di Calciomercato. Le cifre dell’affare Uno degli elementi più preziosi sul mercato è sicuramente il Papu Gomez. L’ormai ex capitano dell’Atalanta ha completamente rotto con Gasperini e con tutto l’ambiente di Bergamo, e sarà costretto a trovarsi una nuova sistemazione già per L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Il Papusi avvicina all’, e potrebbe trasferirsi già in questa sessione di. Ledell’affare Uno degli elementi più preziosi sul mercato è sicuramente il Papu. L’ormai ex capitano dell’Atalanta ha completamente rotto con Gasperini e con tutto l’ambiente di Bergamo, e sarà costretto a trovarsi una nuova sistemazione già per L'articolo proviene da Inews.it.

Gazzetta_it : #Inter, così è se vi Paredes... - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter, nessuna offerta ufficiale per Eriksen Ajax e Wolves parlano con l'entourage del danese… - DiMarzio : #Inter, contatti con gli agenti di Eder - fcin1908it : Gomez, l'Atalanta (per ora) non fa sconti ma l'Inter c'è. GdS: 'Da Viale della Liberazione...' -… - calciomercatoit : ???? #Inter, #Conte in conferenza stampa chiude il #calciomercato e l'argomento #Eriksen -