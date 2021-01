Antonella Elia, un ex gieffino l’attacca: “Devono sospenderla dal programma” (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo Karina Cascella anche Salvo Veneziano ha criticato duramente il confronto tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. L’ex gieffino (accusato di omofobia) ha dichiarato che secondo lui l’opinionista dovrebbe essere sospesa subito dal reality. Salvo invece ha fatto i complimenti a Pupo, che secondo lui è un opinionista perfetto (vi prego non ridete). “Antonella Elia va subito sospesa e tolta dal programma. Non si può vedere un’opinionista attaccare un’altra donna soprattutto considerando che Samantha De Grenet ha superato una brutta malattia. – ha dichiarato Veneziano a SuperguidaTv – E’ stata un’immagine squallida e di pessimo gusto. Mi sono chiesto se il conduttore non sapesse cosa stesse per andare a fare Antonella. Secondo me lo sapeva benissimo. Avrebbero dovuto ... Leggi su biccy (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo Karina Cascella anche Salvo Veneziano ha criticato duramente il confronto trae Samantha De Grenet. L’ex(accusato di omofobia) ha dichiarato che secondo lui l’opinionista dovrebbe essere sospesa subito dal reality. Salvo invece ha fatto i complimenti a Pupo, che secondo lui è un opinionista perfetto (vi prego non ridete). “va subito sospesa e tolta dal. Non si può vedere un’opinionista attaccare un’altra donna soprattutto considerando che Samantha De Grenet ha superato una brutta malattia. – ha dichiarato Veneziano a SuperguidaTv – E’ stata un’immagine squallida e di pessimo gusto. Mi sono chiesto se il conduttore non sapesse cosa stesse per andare a fare. Secondo me lo sapeva benissimo. Avrebbero dovuto ...

