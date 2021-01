5 novità a fumetti uscite questa settimana (Di sabato 9 gennaio 2021) Le case editrici italiane iniziano a scaldare il motore dopo un 2020 di grandi fumetti, per prepararsi a un 2021 che non sembra da meno. A rallegrare la prima settimana dell’anno arrivano 5 novità interessanti firmate da autori italiani, statunitensi e giapponesi. Sunset Light 1, di Maki Usami I dolori della crescita e del cambiamento nel nuovo shojo manga (fumetto giapponese indirizzato espressamente a un pubblico femminile) dall’autrice di Love Button. Chinami è un’adolescente introversa, spesso ombrosa, che sta per entrare in uno dei periodi più difficili della propria vita. Il padre ha intenzione di risposarsi, e insieme si sono trasferiti nel palazzo in cui abita la nuova fidanzata. La ragazza ha intenzione di conoscere bene la futura matrigna prima di approvare l’unione, ma a sua volta viene sottoposta ad attento scrutinio dalla ... Leggi su wired (Di sabato 9 gennaio 2021) Le case editrici italiane iniziano a scaldare il motore dopo un 2020 di grandi, per prepararsi a un 2021 che non sembra da meno. A rallegrare la primadell’anno arrivano 5interessanti firmate da autori italiani, statunitensi e giapponesi. Sunset Light 1, di Maki Usami I dolori della crescita e del cambiamento nel nuovo shojo manga (fumetto giapponese indirizzato espressamente a un pubblico femminile) dall’autrice di Love Button. Chinami è un’adolescente introversa, spesso ombrosa, che sta per entrare in uno dei periodi più difficili della propria vita. Il padre ha intenzione di risposarsi, e insieme si sono trasferiti nel palazzo in cui abita la nuova fidanzata. La ragazza ha intenzione di conoscere bene la futura matrigna prima di approvare l’unione, ma a sua volta viene sottoposta ad attento scrutinio dalla ...

stefanodonno75 : TEMPORARY STORE SINCE 2013 : NOVITA' A FUMETTI DELLA SETTIMANA (comics news) - CaputoItalo : TEMPORARY STORE SINCE 2013 : NOVITA' A FUMETTI DELLA SETTIMANA (comics news) - CaputoItalo : STEFANO DONNO ... it's my life !!!!: TG COMICS 5/172021 - NOVITA' A FUMETTI DELLA SETTI... - SupergulpMI : Cari #Supergulpiani, Eccovi il secondo ed ultimo video riepilogo delle ultime #novità uscite prima di Natale!??????… - SupergulpMI : Cari #Supergulpiani, Eccovi il primo video riepilogo delle ultime #novità uscite prima di Natale!??????… -

Ultime Notizie dalla rete : novità fumetti Wonder Woman 1984? Uscirà in streaming a Natale (e il futuro del cinema) Corriere della Sera