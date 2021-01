Troppi contagi, Colliano in lockdown (Di venerdì 8 gennaio 2021) di Erika Noschese Troppi contagi, scatta il lockdown per Colliano. In provincia di Salerno torna l’incubo delle zone rosse, non quelle disposte dal governo nazionale ma, in questo caso, dal sindaco. In questi giorni, Colliano conta un aumento considerevole del numero dei contagi; dati che hanno spaventato il sindaco Adriano Goffredo che “tenuto conto che, ad oggi, Colliano conta un numero rilevante di casi derivanti da Covid-19”, ha firmato un provvedimento in base al quale da oggi e fino al 18 gennaio prossimo è vietato “ogni tipo di festeggiamenti e/o assembramenti con persone diverse dal proprio nucleo familiare convivente e sono vietati assembramenti con persone non conviventi anche sul suolo pubblico”. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 8 gennaio 2021) di Erika Noschese, scatta ilper. In provincia di Salerno torna l’incubo delle zone rosse, non quelle disposte dal governo nazionale ma, in questo caso, dal sindaco. In questi giorni,conta un aumento considerevole del numero dei; dati che hanno spaventato il sindaco Adriano Goffredo che “tenuto conto che, ad oggi,conta un numero rilevante di casi derivanti da Covid-19”, ha firmato un provvedimento in base al quale da oggi e fino al 18 gennaio prossimo è vietato “ogni tipo di festeggiamenti e/o assembramenti con persone diverse dal proprio nucleo familiare convivente e sono vietati assembramenti con persone non conviventi anche sul suolo pubblico”. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

HuffPostItalia : 'Troppi contagi, non riaprire le scuole'. Intervista a Francesco Vaia - Tp24it : Troppi contagi, Sicilia in zona rossa: 'Chiudete per tre settimane' - infoitinterno : Coronavirus, ancora troppi contagi. Fanelli: premialità al personale sanitario - Czinforma : - barbieri_giu : RT @CorrNazionale: Emergenza #Covid, troppi contagi e impatto vaccini molto lontano: la Fondazione Gimbe preannuncia la terza ondata https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Troppi contagi Coronavirus, Orlando chiude le scuole per due giorni: "Troppi contagi" PalermoToday Coronavirus, ancora troppi contagi. Fanelli: premialità al personale sanitario

E’ quello che ha dichiarato il capogruppo del Pd Micaela Fanelli, in merito all’andamento dell’epidemia da Covid-19. “Se la curva del contagio non accenna a scendere, lo spirito di abnegazione ed i sa ...

Albi: troppi contagi covid, da oggi tamponi per tutti

Dopo quasi venti casi di positivita’ al covid, scatta strategia anticontagio nel piccolo centro presilano di Albi. Da oggi e fino a domenica, tamponi per tutti. L’ Amministrazione comunale albese ha p ...

E’ quello che ha dichiarato il capogruppo del Pd Micaela Fanelli, in merito all’andamento dell’epidemia da Covid-19. “Se la curva del contagio non accenna a scendere, lo spirito di abnegazione ed i sa ...Dopo quasi venti casi di positivita’ al covid, scatta strategia anticontagio nel piccolo centro presilano di Albi. Da oggi e fino a domenica, tamponi per tutti. L’ Amministrazione comunale albese ha p ...