Treviso, controlli alle targhe delle auto per scovare i positivi che violano la quarantena. “Un deterrente per far rispettare la legge” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo che Treviso è finita su giornali e televisioni di tutta Italia a causa di alcuni cittadini positivi al Covid che sono usciti tranquillamente di casa, anziché rispettare la quarantena, in città è partita la controffensiva dei controlli. I vigili urbani, come ha dichiarato il sindaco Mario Conte, stanno utilizzando il sistema Targa System, che si basa su una rete di telecamere che leggono le targhe delle auto in transito per le principali vie cittadine. Ma quello che è un controllo di routine è stato adattato al problema dei furbetti del tampone. La polizia municipale è in possesso degli elenchi dei positivi e quindi anche dei numeri di targa delle loro auto. Quando viene scoperta una vettura in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo cheè finita su giornali e televisioni di tutta Italia a causa di alcuni cittadinial Covid che sono usciti tranquillamente di casa, anzichéla, in città è partita la controffensiva dei. I vigili urbani, come ha dichiarato il sindaco Mario Conte, stanno utilizzando il sistema Targa System, che si basa su una rete di telecamere che leggono lein transito per le principali vie cittadine. Ma quello che è un controllo di routine è stato adattato al problema dei furbetti del tampone. La polizia municipale è in possesso degli elenchi deie quindi anche dei numeri di targaloro. Quando viene scoperta una vettura in ...

CONEGLIANO - Quarantene violate? Non nel coneglianese. Se a Treviso il comune si è dotato di un sistema per controllare le targhe delle auto e individuare eventuali violazioni dell'isolamento, a Coneg ...

Per l'impegno durante l'emergenza sanitaria, per gli importanti risultati raggiunti nei diversi settori d'intervento propri della Specialità e nella sicurezza stradale il bilancio 2020 della Stradale ...

