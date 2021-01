"Torture in carcere": nove agenti indagati, tre ai domiciliari. Inchiesta a Sollicciano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Due episodi di tortura su altrettanti detenuti nel carcere di Sollicciano . Questa mattina sono scattate misure cautelari nei confronti di nove agenti di polizia penitenziaria. Tre si trovano agli ... Leggi su lanazione (Di venerdì 8 gennaio 2021) Due episodi di tortura su altrettanti detenuti neldi. Questa mattina sono scattate misure cautelari nei confronti didi polizia penitenziaria. Tre si trovano agli ...

repubblica : Firenze, torture in carcere, scattano nove misure cautelari per agenti penitenziari - salvinimi : Il giudice ha accolto giustamente la linea difensiva ( 'in carcere potrebbero subire delle torture da parte degli a… - iltirreno : Altri sei interdetti dal lavoro. Aperta un'inchiesta per espisodi del 2018 e del 2020 - squopellediluna : RT @Adnkronos: Presunte torture nel #carcere di #Sollicciano, arrestati 3 agenti - Adnkronos : Presunte torture nel #carcere di #Sollicciano, arrestati 3 agenti -

Ultime Notizie dalla rete : Torture carcere "Torture in carcere": nove agenti indagati, tre ai domiciliari. Inchiesta a Sollicciano La Nazione Pestaggi e torture in carcere, arrestati tre agenti di Sollicciano

FIRENZE. Tre agenti penitenziari del carcere di Sollicciano a Firenze sono stati arrestati ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della procura di Firenze che ipotizza i reati di tortura e ...

Firenze, torture nel carcere di Sollicciano: tre agenti agli arresti domiciliari

Sono indagati dieci agenti della polizia penitenziaria. A un detenuto rotto il timpano, ad un altro le costole. A capo ci sarebbe una donna ...

FIRENZE. Tre agenti penitenziari del carcere di Sollicciano a Firenze sono stati arrestati ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della procura di Firenze che ipotizza i reati di tortura e ...Sono indagati dieci agenti della polizia penitenziaria. A un detenuto rotto il timpano, ad un altro le costole. A capo ci sarebbe una donna ...