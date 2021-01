“The Undoing”, Matilda De Angelis è inarrestabile: ma davvero in Italia non abbiamo bravi attori? (Di venerdì 8 gennaio 2021) Arriva oggi 8 dicembre, su Sky e NowTv, la mini-serie thriller The Undoing – Le verità non dette. Attesissima da settimane, complice una promozione sui social fatta a partire dal cast, ci sono parecchi motivi per cui il nuovo prodotto sta incuriosendo il pubblico. Per noi Italiani uno su tutti: Matilda De Angelis è tra i protagonisti, accanto a Nicole Kidman e Hugh Grant. Matilda De Angelis e Nicole Kidman: insieme, appunto, e anche molto vicine, visto che (per buona pace degli anti-spoileristi) un’immagine precisa è circolata sul web in queste settimane, prima dell’uscita Italiana della serie. Chi non ha già visto il bacio tra le due? Sensualissime, riccissime, e già basterebbe. Ma c’è ovviamente di più: dalle prime clip circolate in rete, direttamente dalla messa in ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 8 gennaio 2021) Arriva oggi 8 dicembre, su Sky e NowTv, la mini-serie thriller The– Le verità non dette. Attesissima da settimane, complice una promozione sui social fatta a partire dal cast, ci sono parecchi motivi per cui il nuovo prodotto sta incuriosendo il pubblico. Per noini uno su tutti:Deè tra i protagonisti, accanto a Nicole Kidman e Hugh Grant.Dee Nicole Kidman: insieme, appunto, e anche molto vicine, visto che (per buona pace degli anti-spoileristi) un’immagine precisa è circolata sul web in queste settimane, prima dell’uscitana della serie. Chi non ha già visto il bacio tra le due? Sensualissime, riccissime, e già basterebbe. Ma c’è ovviamente di più: dalle prime clip circolate in rete, direttamente dalla messa in ...

