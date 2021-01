The Good Doctor 4 su Rai2 dopo la morte di Melendez e in balia del Covid: anticipazioni 8 e 15 gennaio (Di venerdì 8 gennaio 2021) A soli due mesi di distanza dalla messa in onda americana, The Good Doctor 4 debutta oggi, 8 gennaio, su Rai1, con il primo episodio dal titolo “In prima linea parte prima”. Shaun si ritroverà non solo a fare i conti con i suoi sentimenti e con tutto quello che è successo nel finale della prima stagione, morte di Melendez compresa, ma anche con una pandemia in corso. Quando il primo caso che si presenta in ospedale si rivela essere qualcosa di diverso da una normale influenza, scattano protocolli nuovi per i quali in molti erano impreparati. Non è la prima volta che la serie tratta un pericoloso virus ma questa volta è tutto diverso perché ispirato alla cruda realtà. Non mancheranno i momenti ad alta tensione nel primo episodio di The Good Doctor 4 e lo stesso ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) A soli due mesi di distanza dalla messa in onda americana, The4 debutta oggi, 8, su Rai1, con il primo episodio dal titolo “In prima linea parte prima”. Shaun si ritroverà non solo a fare i conti con i suoi sentimenti e con tutto quello che è successo nel finale della prima stagione,dicompresa, ma anche con una pandemia in corso. Quando il primo caso che si presenta in ospedale si rivela essere qualcosa di diverso da una normale influenza, scattano protocolli nuovi per i quali in molti erano impreparati. Non è la prima volta che la serie tratta un pericoloso virus ma questa volta è tutto diverso perché ispirato alla cruda realtà. Non mancheranno i momenti ad alta tensione nel primo episodio di The4 e lo stesso ...

