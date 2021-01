Sci di fondo, 10 km femminile Val di Fiemme 2021: vince Neprayeva, Comarella ventunesima (Di venerdì 8 gennaio 2021) Natalia Neprayeva vince la gara 10 km femminile della Val di Fiemme, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci di fondo e per il Tour de Ski. La russa chiude con il tempo di 30:35.5, con 2.4 secondi di vantaggio sulla tedesca Katharina Hennig e 4.1 sulla svedese Ebba Andersson. ventunesima piazza per l’azzurra Anna Comarella, la migliore delle italiane in gara. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nataliala gara 10 kmdella Val di, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci die per il Tour de Ski. La russa chiude con il tempo di 30:35.5, con 2.4 secondi di vantaggio sulla tedesca Katharina Hennig e 4.1 sulla svedese Ebba Andersson.piazza per l’azzurra Anna, la migliore delle italiane in gara. SportFace.

poliziadistato : #FedericoPellegrino inaugura il nuovo anno con la terza vittoria??consecutiva nella #Coppadelmondo di sci di fondo.… - 4SLANJ4DE : ho preso dei leggings da sci da fondo e ?? assurdo ?? cultural reset per quanto sono caldi e comodi - SMSNEWSOFFICIAL : SCI DI FONDO: Un eccellente Francesco De Fabiani ha chiuso al secondo posto la 15 km mass start della Val di Fiemme… - DanieleRaponi : #DiCenta ???? 37ª #Franchi ???? 38ª #Debertolis ???? 43ª nella 10 km partenza in linea tc #ValdiFiemme #TourDeSki… - DanieleRaponi : #Nepryaeva ???? vince la 10 km partenza in linea tc #ValdiFiemme #Hennig ???? 2ª #Andersson???? 3ª #Comarella???? 21ª… -