Salvatore Borsellino contro Salvini | “Atto di sciacallaggio | che ci faceva in via D’Amelio?”

(Di sabato 9 gennaio 2021) “Vorrei ricordare le dichiarazioni precedenti fatte daquando non aveva mire elettorali sulla Sicilia e parlava di terroni. Vorrei ricordagli che mio fratello era palermitano e, quindi un terrone. Non capisco cosa va a fare in via, se non undi“. Lo ha dichiarato ai microfoni dell’Adnkronosattaccando il leader della Lega Matteopresentatosi quest’oggi con la mascherina ‘fdal Capitano’ in via. “Non bisogna dimenticare che a Natale è andato a distribuire pacchi dono ai bisognosi, con un fotografo dietro che lo ritraeva. Fa tutto a scopo di propaganda” ha aggiunto. SportFace.