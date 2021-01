Roma, studenti in sciopero l’11 gennaio: ‘Vogliamo tornare a scuola in sicurezza’ (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Scioperiamo perché vogliamo tornare in una scuola in presenza e la vogliamo ora e in sicurezza”. Così gli studenti Romani, dopo aver manifestato con un sit in davanti al Ministero dell’Istruzione e a Montecitorio, hanno deciso di scioperare per il loro diritto di frequentare la scuola in sicurezza. “Vogliamo essere messi nelle condizioni di tornare nelle nostre aule – scrive in una nota la rete degli studenti medi – fra i nostri banchi, con i nostri compagni e le nostre compagne. Abbiamo bisogno di un piano che risolva le enormi problematiche causate da decenni di tagli e di disinvestimenti. Soprattutto negli ultimi giorni abbiamo visto ripresentarsi lo schema che ormai va avanti da troppo tempo ci siamo stancati di essere messi in secondo piano, ci siamo stancati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Scioperiamo perché vogliamoin unain presenza e la vogliamo ora e in sicurezza”. Così glini, dopo aver manifestato con un sit in davanti al Ministero dell’Istruzione e a Montecitorio, hanno deciso di scioperare per il loro diritto di frequentare lain sicurezza. “Vogliamo essere messi nelle condizioni dinelle nostre aule – scrive in una nota la rete deglimedi – fra i nostri banchi, con i nostri compagni e le nostre compagne. Abbiamo bisogno di un piano che risolva le enormi problematiche causate da decenni di tagli e di disinvestimenti. Soprattutto negli ultimi giorni abbiamo visto ripresentarsi lo schema che ormai va avanti da troppo tempo ci siamo stancati di essere messi in secondo piano, ci siamo stancati ...

