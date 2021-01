Open Arms, Salvini: “Lo rifarei e lo rifarò” (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Open Arms? Continuo a essere tranquillo e dispiaciuto. Ritengo che la giustizia italiana potrebbe investire tempo e denaro per i delinquenti veri”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di una visita in via D’Amelio, a Palermo, per rendere omaggio al giudice Paolo Borsellino. mra/abr/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 gennaio 2021) “? Continuo a essere tranquillo e dispiaciuto. Ritengo che la giustizia italiana potrebbe investire tempo e denaro per i delinquenti veri”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a margine di una visita in via D’Amelio, a Palermo, per rendere omaggio al giudice Paolo Borsellino. mra/abr/red su Il Corriere della Città.

