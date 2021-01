Morte Solange: aveva rifiutato il ricovero. Deceduto poche ore dopo - (Di venerdì 8 gennaio 2021) Novella Toloni Il sensitivo avrebbe rifiutato il ricovero all'ospedale di Pisa, dove si era recato in seguito a un malore dovuto alla glicemia, morendo poche ore dopo il rientro nella sua abitazione Emergono nuovi inquietanti dettagli sulla Morte di Solange. Il corpo senza vita del sensitivo, originario di Livorno, è stato ritrovato nella tarda mattinata del 7 gennaio, ma le cause sono ancora tutte da accertare. Il pubblico ministero che si occupa del caso vuole determinare le reali cause del decesso e per farlo ha disposto l'autopsia sul corpo di Solange. Paolo Bucinelli, vero nome di Solange, è stato trovato morto disteso sul divano del suo piccolo appartamento a Mortaiolo, nella campagna di Collesalvetti. A fare la macabra scoperta ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Novella Toloni Il sensitivo avrebbeilall'ospedale di Pisa, dove si era recato in seguito a un malore dovuto alla glicemia, morendooreil rientro nella sua abitazione Emergono nuovi inquietanti dettagli sulladi. Il corpo senza vita del sensitivo, originario di Livorno, è stato ritrovato nella tarda mattinata del 7 gennaio, ma le cause sono ancora tutte da accertare. Il pubblico ministero che si occupa del caso vuole determinare le reali cause del decesso e per farlo ha disposto l'autopsia sul corpo di. Paolo Bucinelli, vero nome di, è stato trovato morto disteso sul divano del suo piccolo appartamento a Mortaiolo, nella campagna di Collesalvetti. A fare la macabra scoperta ...

