Mittal Taranto, chiusa inchiesta gruista morto in mare: 8 indagati (Di venerdì 8 gennaio 2021) Taranto - Il pm Raffaele Graziano della Procura di Taranto ha chiuso l'inchiesta sull'incidente del 10 luglio dello scorso anno costato la vita al 38enne gruista Cosimo Massaro, dipendente dello ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 8 gennaio 2021)- Il pm Raffaele Graziano della Procura diha chiuso l'sull'incidente del 10 luglio dello scorso anno costato la vita al 38enneCosimo Massaro, dipendente dello ...

