Giulia De Lellis: “Sono ingrassata”. Il motivo un problema di salute (Di venerdì 8 gennaio 2021) Giulia De Lellis: “Sono ingrassata”. Lo ha spiegato la stessa influencer su Instagram spiegando qual è la cura che sta facendo Non c’entrano le abbuffate natalizie o la mancanza di sport e attività. Giulia De Lellis sta ingrassando e il motivo è ben preciso. Innanzitutto bisogna chiarire che non è un pettegolezzo, una cattiveria detta da chissà chi perché non ama particolarmente l’influencer. Lo ha detto lei stessa parlando ai suoi followers su Instagram in una storia. La causa è una piccola che sta prendendo per curare l’acne e tra gli effetti collaterali e soprattutto indesiderati c’è l’aumento di peso. Nulla di grave, sia chiaro, il tutto è sotto controllo. Non c’è niente di sproporzionato nel suo corpo né c’è il rischio che diventi obesa. Com’è ... Leggi su ck12 (Di venerdì 8 gennaio 2021)De: “”. Lo ha spiegato la stessa influencer su Instagram spiegando qual è la cura che sta facendo Non c’entrano le abbuffate natalizie o la mancanza di sport e attività.Desta ingrassando e ilè ben preciso. Innanzitutto bisogna chiarire che non è un pettegolezzo, una cattiveria detta da chissà chi perché non ama particolarmente l’influencer. Lo ha detto lei stessa parlando ai suoi followers su Instagram in una storia. La causa è una piccola che sta prendendo per curare l’acne e tra gli effetti collaterali e soprattutto indesiderati c’è l’aumento di peso. Nulla di grave, sia chiaro, il tutto è sotto controllo. Non c’è niente di sproporzionato nel suo corpo né c’è il rischio che diventi obesa. Com’è ...

finoallafollia : RT @micdoingthings: avete reso famosi personaggi vuoti come Giulia De Lellis facendoli diventare dei guru (e modelli da seguire) e adesso v… - avdorzen : RT @micdoingthings: avete reso famosi personaggi vuoti come Giulia De Lellis facendoli diventare dei guru (e modelli da seguire) e adesso v… - loveandthecity_ : Ma perché vi incazzate se Giulia de Lellis è famosa se l'avete fatta diventare famosa voi - mart_v5 : RT @micdoingthings: avete reso famosi personaggi vuoti come Giulia De Lellis facendoli diventare dei guru (e modelli da seguire) e adesso v… - cafunemyhair : RT @micdoingthings: avete reso famosi personaggi vuoti come Giulia De Lellis facendoli diventare dei guru (e modelli da seguire) e adesso v… -