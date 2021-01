Firenze | “torture nel carcere di Sollicciano” | arrestati tre agenti penitenziari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 gennaio 2021) A, neldi, tresono statie si trovano ora ai domiciliari con l’accusa di tortura e falso ideologico in atto pubblico. Mentre altri seisono stati interdetti dall’incarico per un anno e sottoposti all’obbligo di dimora nel comune di residenza. Indagata anche un’agentea in servizio nei confronti della quale però non sono stati emessi provvedimenti. Le nove misure cautelari, disposte dal gip del Tribunale di, su richiesta del sostituto procuratore Christine Von Borries, sono state eseguite la mattina dell’8 gennaio. Agli indagati vengono contestati degli episodi che risalirebbero al 2018 e al maggio scorso, quando alcuni detenuti avrebbero subito ...