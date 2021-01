È morto Solange | aveva 68 anni

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Èper un malore, all’età di 68(all’anagrafe Paolo Bucinelli). I vigili del fuoco, allertati da amici e parenti che da giorni non riuscivano a mettersi in contatto con lui, si sono recati nella sua abitazione, dove hanno fatto la triste scoperta. La carriera diin Tv era cominciata negliOttanta e proseguita con partecipazioni e inviti in molte trasmissioni televisive Rai e Mediaset. Poi, negliNovanta era diventato volto noto di La sai l’ultima?, Casa per casa (su Rete 4, con Patrizia Rossetti) e come opinionista a Buona Domenica. Tredopo scrive il libro Rompie trovi Paolo. Nel 2004 partecipa alla prima edizione del reality La fattoria, condotta da Daria Bignardi e nello stesso anno ...