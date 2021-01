Diffidati Roma-Inter: i calciatori giallorossi a rischio squalifica per il derby con la Lazio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di prova del nove per la Roma di Paulo Fonseca che alle 12:30 di domenica sfiderà l’Inter di Conte in occasione della diciassettesima giornata di Serie A 2020/2021. Per il tecnico giallorosso c’è l’obiettivo della vittoria che proietterebbe i giallorossi a pari punti con la squadra nerazzurra. Ma in vista del derby contro la Lazio c’è anche il tema Diffidati a tenere banco. Sono due i calciatori giallorossi a rischio squalifica: Cristante e Ibanez, costretti a fare attenzione per non saltare il match contro i biancocelesti. Diffidati Roma: Cristante, Ibanez SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di prova del nove per ladi Paulo Fonseca che alle 12:30 di domenica sfiderà l’di Conte in occasione della diciassettesima giornata di Serie A 2020/2021. Per il tecnico giallorosso c’è l’obiettivo della vittoria che proietterebbe ia pari punti con la squadra nerazzurra. Ma in vista delcontro lac’è anche il temaa tenere banco. Sono due i: Cristante e Ibanez, costretti a fare attenzione per non saltare il match contro i biancocelesti.: Cristante, Ibanez SportFace.

