Dakar 2021,Alexandre Giroud si impone nei quad, tripletta KAZAN-MASTER nei camion (Di venerdì 8 gennaio 2021) quad e camion hanno completato la sesta tappa della Dakar 2021. L’itinerario, previsto da Al Qaisumah ad Ha il, incorona il francese Alexandre Giroud (Giroud Racing), mentre i russi di KAMAZ – MASTER controllano la corsa con i propri equipaggi tra i camion. Dopo due giornate da dimenticare, Giroud si prende una bella rivincita nella tappa odierna. Il transalpino si impone sul cileno Giovanni Enrico (Enrico Racing), attardato di 00? 34” e sull’argentino Nicolás Cavigliasso (Drag’On Rally Team). Quest’ultimo, terzo oggi con 02? 01” di margine dalla prima posizione, mantiene la leadership della classifica generale ed allunga sulla concorrenza. Il campione 2019 si porta a 33? 18” su Manuel Andújar (7240 ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021)hanno completato la sesta tappa della. L’itinerario, previsto da Al Qaisumah ad Ha il, incorona il franceseRacing), mentre i russi di KAMAZ –controllano la corsa con i propri equipaggi tra i. Dopo due giornate da dimenticare,si prende una bella rivincita nella tappa odierna. Il transalpino sisul cileno Giovanni Enrico (Enrico Racing), attardato di 00? 34” e sull’argentino Nicolás Cavigliasso (Drag’On Rally Team). Quest’ultimo, terzo oggi con 02? 01” di margine dalla prima posizione, mantiene la leadership della classifica generale ed allunga sulla concorrenza. Il campione 2019 si porta a 33? 18” su Manuel Andújar (7240 ...

