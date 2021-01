Cremonese | Fabio Pecchia è il nuovo allenatore grigiorosso

USCremonese : ?? UFFICIALE Fabio Pecchia nuovo allenatore grigiorosso ???? ?LEGGI QUI? - morenoAlmare : RT @USCremonese: ?? UFFICIALE Fabio Pecchia nuovo allenatore grigiorosso ???? ?LEGGI QUI? - lamop12 : RT @USCremonese: ?? UFFICIALE Fabio Pecchia nuovo allenatore grigiorosso ???? ?LEGGI QUI? - siciliafeed : Serie B: Fabio Pecchia è il nuovo allenatore della Cremonese - spaziocalcio : UFFICIALE: Fabio Pecchia nuovo allenatore della #Cremonese, sostituisce Pierpaolo Bisoli -

Il club grigiorosso ha esonerato Bisoli, al suo posto ecco Fabio Pecchia. Cambia l’allenatore di un’avversaria del Cosenza in Serie BKT 2020/2021. Nato a Formia il 24 agosto 1973, ex centrocampista di ...Salta un’altra panchina in serie B. Stavolta è toccato a Pierpaolo Bisoli. La Cremonese nella giornata di ieri ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico emiliano per affidarsi a Fabio Pecchia. A ...