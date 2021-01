Covid-19: “Non serve disinfettare la spesa”, parola del virologo Pregliasco (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’igenizzazione della spesa appena si entra in casa non è necessaria. Lo ha confermato Fabrizio Pregliasco, virologo e esperto di Covid-19 Per Pregliasco non è necessario utilizzare tempo e denaro per igienizzare la spesa (Instagram)A partire dal primo lockdown di marzo molti cittadini hanno iniziato a igienizzare la spesa. Ormai è quasi diventato un gesto di routinne per molti italiani, che per sentirsi più al sicuro passano salviette disinfettanti o alcol su confezioni, barattoli e bottigie. Da oggi però possiamo iniziare a farne a meno. Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs di Milano, durante un’intervista a un giornale online ha affermato che questa pratica “non era una misura essenziale ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’igenizzazione dellaappena si entra in casa non è necessaria. Lo ha confermato Fabrizioe esperto di-19 Pernon è necessario utilizzare tempo e denaro per igienizzare la(Instagram)A partire dal primo lockdown di marzo molti cittadini hanno iniziato a igienizzare la. Ormai è quasi diventato un gesto di routinne per molti italiani, che per sentirsi più al sicuro passano salviette disinfettanti o alcol su confezioni, barattoli e bottigie. Da oggi però possiamo iniziare a farne a meno. IlFabrizio, direttore sanitario dell’Irccs di Milano, durante un’intervista a un giornale online ha affermato che questa pratica “non era una misura essenziale ...

