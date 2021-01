Covid-19 | 984 nuovi contagi ed altri 46 decessi | di cui 6 in 48 ore

(Di venerdì 8 gennaio 2021)-19: crescono i focolai in tre ospedali, casi positivi a Cannalonga e Campagna. 8 gennaio 2021-19: un altro decesso a Baronissi, sugli ospedali Polichetti precisa: 'Nessun servizio sospeso ...

Covid in Campania, oggi 984 positivi e 46 morti: l'indice di contagio torna sopra l'11% - Regione Campania, 984 positivi su 8.889 tamponi e 2.151 guariti nelle ultime 24 ore, 46 morti di cui 6 deceduti nel Bollettino Covid in Campania: oggi 984 positivi su 8.889 tamponi

Oggi 8 Gennaio, l’Azienda ospedaliera San Pio di Benevento ha comunicato, sul contagio da coronavirus, i seguenti dati: un decesso registrato (un 86enne di Arienzo, in provincia ...In Italia i positivi sono 17.533 con 620 morti. Indice al 12,5%. In Emilia Romagna 2.026 casi (54 nell'Ausl di Imola), indice al 13,2%.