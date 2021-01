Come eliminare la puzza di fritto e fumo in casa (Di venerdì 8 gennaio 2021) Avete cucinato dei cibi fritti e nella vostra cucina c’è troppa puzza? Potete eliminarla con due semplicissimi rimedi, semplici ed economici. Questi trucchi sono perfetti, per poter essere utilizzati anche quando si desidera rimuovere l’odore di fumo di sigarette da un ambiente. : soluzioni 1.Rimedio dell’ammorbidente Il primo rimedio che vi permetterà di eliminare l’odore di fumo e di fritto dalla vostra casa, prevede di usare l’ammorbidente. Occorrente: Per fare questo rimedio, avrete bisogno di: 1 litro di acqua 30 ml di ammorbidente per la biancheria dalla fragranza che preferite. Bollire il detersivo In una vecchia casseruola, mettere qualche goccia del vostro detersivo preferito ed aggiungere un po’ di acqua. Ora non vi resta che posizionare la pentola sul fuoco, tenendo la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 8 gennaio 2021) Avete cucinato dei cibi fritti e nella vostra cucina c’è troppa? Potete eliminarla con due semplicissimi rimedi, semplici ed economici. Questi trucchi sono perfetti, per poter essere utilizzati anche quando si desidera rimuovere l’odore didi sigarette da un ambiente. : soluzioni 1.Rimedio dell’ammorbidente Il primo rimedio che vi permetterà dil’odore die didalla vostra, prevede di usare l’ammorbidente. Occorrente: Per fare questo rimedio, avrete bisogno di: 1 litro di acqua 30 ml di ammorbidente per la biancheria dalla fragranza che preferite. Bollire il detersivo In una vecchia casseruola, mettere qualche goccia del vostro detersivo preferito ed aggiungere un po’ di acqua. Ora non vi resta che posizionare la pentola sul fuoco, tenendo la ...

