Che Dio ci aiuti 6, le anticipazioni sulla seconda puntata: Nico e Ginevra, non tutto è perduto (Di venerdì 8 gennaio 2021) Che Dio ci aiuti 6 tornerà in onda domenica 10 gennaio con la seconda puntata. La sesta stagione si è aperta nella serata di ieri, ma i vertici Rai hanno pensato fosse cosa buona e giusta partire subito con un doppio appuntamento settimanale, regalando così ai fan della fiction quattro episodi nel giro di pochi giorni. Anche in questo nuovo capitolo, Suor Angela (interpretata da Elena Sofia Ricci) si conferma l’assoluta protagonista della serie, ma anche la coppia composta da Nico e Ginevra non è da meno. Vediamo ora quali sono le anticipazioni sulla prossima puntata, in onda – lo ripetiamo – questa domenica in prima serata. Nico alla riconquista di Ginevra Il pubblico di Che Dio ci aiuti ha assistito ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 8 gennaio 2021) Che Dio ci6 tornerà in onda domenica 10 gennaio con la. La sesta stagione si è aperta nella serata di ieri, ma i vertici Rai hanno pensato fosse cosa buona e giusta partire subito con un doppio appuntamento settimanale, regalando così ai fan della fiction quattro episodi nel giro di pochi giorni. Anche in questo nuovo capitolo, Suor Angela (interpretata da Elena Sofia Ricci) si conferma l’assoluta protagonista della serie, ma anche la coppia composta danon è da meno. Vediamo ora quali sono leprossima, in onda – lo ripetiamo – questa domenica in prima serata.alla riconquista diIl pubblico di Che Dio ciha assistito ...

Pontifex_it : Anche noi, come i Magi, siamo chiamati a lasciarci sempre attirare, illuminare e convertire da Cristo: è il cammino… - Pontifex_it : “Alzare gli occhi” è il primo passo che dispone all’adorazione. Quando alziamo gli occhi a Dio, i problemi della vi… - Pontifex_it : Rendiamo grazie a Dio: per le cose buone accadute nel tempo della pandemia, per tante persone che, senza fare rumor… - tuttopuntotv : Che Dio ci aiuti 6, le anticipazioni sulla seconda puntata: Nico e Ginevra, non tutto è perduto #CheDioCiAiuti6 - matteo4993 : RT @moro_thomas: 'Il dio Denaro è l'unico dio che non ha trovato ancora nessun ateo' Karl Marx. -