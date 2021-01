Cade da quattro metri mentre installa le persiane, è grave (Di venerdì 8 gennaio 2021) grave infortunio sul lavoro oggi a Prato, nella zona di Santa Lucia (via Binazzi). Un operaio di 35 anni, di origine albanese, stava montando delle persiane in un'abitazione quando ha perso l'... Leggi su lanazione (Di venerdì 8 gennaio 2021)infortunio sul lavoro oggi a Prato, nella zona di Santa Lucia (via Binazzi). Un operaio di 35 anni, di origine albanese, stava montando dellein un'abitazione quando ha perso l'...

geekeconomist : RT @Ale_x_Ferretti: Cade il velo sui contagi nelle scuole piemontesi: il personale da due a quattro volte più esposto della media, la situa… - Ciribini : RT @ScuolaNoCovid: @BrunoZagarese @Ciribini Percentuali contagio ancora maggiori per il personale non docente. Per ulteriori chiarimenti d… - ScuolaNoCovid : @BrunoZagarese @Ciribini Percentuali contagio ancora maggiori per il personale non docente. Per ulteriori chiarime… - informapirata : RT @gbiancia: @informapirata @RobertoBurioni @vitalbaa I pochi dati a disposizione non dicono questo. - gbiancia : @informapirata @RobertoBurioni @vitalbaa I pochi dati a disposizione non dicono questo. -

Ultime Notizie dalla rete : Cade quattro Cade e fa un volo di 4 metri mentre monta delle persiane: gravissimo [notiziediprato.it] notiziediprato.it Cade da quattro metri mentre installa le persiane, è grave

Prato, 8 gennaio 2021 - Grave infortunio sul lavoro oggi a Prato, nella zona di Santa Lucia (via Binazzi). Un operaio di 35 anni, di origine albanese, stava montando delle persiane in un'abitazione qu ...

I monumenti? Imola insegna che oggi sono opere aperte

Il percorso per la nuova opera pubblica dedicata all'arredamento urbano della piazza centrale della città emiliana, iniziato nel 2008, è un caso di successo che dimostra l'importanza di partecipazione ...

Prato, 8 gennaio 2021 - Grave infortunio sul lavoro oggi a Prato, nella zona di Santa Lucia (via Binazzi). Un operaio di 35 anni, di origine albanese, stava montando delle persiane in un'abitazione qu ...Il percorso per la nuova opera pubblica dedicata all'arredamento urbano della piazza centrale della città emiliana, iniziato nel 2008, è un caso di successo che dimostra l'importanza di partecipazione ...