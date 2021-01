Bambini in pandemia, i grandi assenti (Di venerdì 8 gennaio 2021) No vax, no mask, negazionisti, allarmisti, integralisti delle zone rosse, tutti hanno qualcosa da dire nel caos della pandemia. Ma esiste un esercito di vittime silenziose, che ha accettato tutto cedendo tutt’al più a qualche capriccio.Stiamo parlando dei Bambini: 7.819.348 anime sotto i 14 anni che di cose da dire ne avrebbero tante. Si va al parco, ma solo tenendo le distanze e senza giocare con gli altri, a scuola sì a scuola no, niente sport né cinema, quarantene che vanno e vengono. Bambini sempre più connessi e tecnologici, ma sempre più soli. Hanno vissuto un Natale insolito, senza nonni, zii e cugini, eppure probabilmente sono stati quelli che più di tutti hanno saputo mantenere viva la magia di questa festa. Che cosa è stato fatto per loro in questi lunghi mesi di decreti e chiusure? Che cosa resterà dell’infanzia nel ... Leggi su leurispes (Di venerdì 8 gennaio 2021) No vax, no mask, negazionisti, allarmisti, integralisti delle zone rosse, tutti hanno qualcosa da dire nel caos della. Ma esiste un esercito di vittime silenziose, che ha accettato tutto cedendo tutt’al più a qualche capriccio.Stiamo parlando dei: 7.819.348 anime sotto i 14 anni che di cose da dire ne avrebbero tante. Si va al parco, ma solo tenendo le distanze e senza giocare con gli altri, a scuola sì a scuola no, niente sport né cinema, quarantene che vanno e vengono.sempre più connessi e tecnologici, ma sempre più soli. Hanno vissuto un Natale insolito, senza nonni, zii e cugini, eppure probabilmente sono stati quelli che più di tutti hanno saputo mantenere viva la magia di questa festa. Che cosa è stato fatto per loro in questi lunghi mesi di decreti e chiusure? Che cosa resterà dell’infanzia nel ...

Uno sportello di ascolto psicologico per gli studenti delle scuole dell’obbligo. L’istituto comprensivo Carducci (foto sotto) ha deciso di dare una mano ai suoi studenti. La pandemia sta segnando la v ...

Un futuro certo per i giovani medici specializzandi e maggiore attenzione per l'infanzia: sono aspetti prioritari per la ripartenza secondo l'onorevole Paolo Siani ...

