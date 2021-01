Aumentano gli occupati | ma continua il taglio dei contratti a termine

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 8 gennaio 2021)la lenta agonia del mercato del lavoro italiano, tra la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti, che proteggono solo alcuni lavoratori lasciando indietro molti altri. Gli ultimi dati Istat riferiti a novembre 2020 registrano una nuova lieve crescita dell’occupazione (+0,3%). Mentreno a calare glitra chi ha un contratto ae tra i giovani nella fascia 25-34 anni. Con un aumento costante degli inattivi (+0,5%), quegli scoraggiati che – nell’Italia divisa in rosso, arancione e giallo – non hanno un lavoro e hanno smesso pure di cercarlo. A conti fatti – spigano dall’Istat – rispetto da febbraio 2020, quando il Paese è entrato nell’abisso della pandemia, si sono persi 300mila posti di lavoro e gli inattivi sono 340mila in più. Tra chi ha un’occupazione, circa il 5% è in cassa ...