Alimenti per bambini Bocciate le pubblicità in tv (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ad oggi, oltrel’80% delle pubblicità televisive di Alimenti trasmesse durante i programmi per bambini non soddisfa le linee guida European Nutrient Profile Model (Who-Enpm) e più del 50% quelle dell’Eu Pledge Nutrition Criteria (Eu-Pnc). Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ad oggi, oltrel’80% delletelevisive ditrasmesse durante i programmi pernon soddisfa le linee guida European Nutrient Profile Model (Who-Enpm) e più del 50% quelle dell’Eu Pledge Nutrition Criteria (Eu-Pnc).

2getherthrulife : @howaboutnaaa Anche perché noi siamo nati onnivori e la dieta mediterranea è sempre stata considerata la più bilanc… - sandrafinney97 : RT @DaiichiSankyoIT: Gli alimenti troppo raffinati sono dannosi per i nostri batteri intestinali, causano insulinor… - Avigliananews : La struttura ricettiva sarà data in concessione per i prossimi 15 anni a condizioni vantaggiose per il gestore: 50… - DaiichiSankyoIT : Gli alimenti troppo raffinati sono dannosi per i nostri batteri intestinali, causano insulinoresistenza, infiammazi… - Salvo1Di : Diocesi: Siracusa, la Marina militare dona alla Caritas alimenti per i poveri | AgenSIR -

Ultime Notizie dalla rete : Alimenti per Diocesi: Siracusa, la Marina militare dona alla Caritas alimenti per i poveri Servizio Informazione Religiosa Mulino Bianco, 2 milioni di euro per gli infermieri

ROMA (ITALPRESS) – In questo lungo periodo trascorso “distanziati”, quanto ci è mancato un abbraccio? Se un abbraccio può fare la differenza, cosa possono fare milioni di Abbracci? Parte da questa con ...

Le notizie più lette del 2020: dal covid al rischio di migrazione di alluminio…

A fronte di un anno purtroppo caratterizzato da molte notizie sul Covid 19, non è venuto meno l’interesse da parte dei lettori verso la sicurezza alimentare, i prodotti e le etichette. Abbiamo deciso ...

ROMA (ITALPRESS) – In questo lungo periodo trascorso “distanziati”, quanto ci è mancato un abbraccio? Se un abbraccio può fare la differenza, cosa possono fare milioni di Abbracci? Parte da questa con ...A fronte di un anno purtroppo caratterizzato da molte notizie sul Covid 19, non è venuto meno l’interesse da parte dei lettori verso la sicurezza alimentare, i prodotti e le etichette. Abbiamo deciso ...