Aggredisce e minaccia di morte prete durante Messa di Natale: 58enne in manette (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ finito agli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, un insegnante 58enne di Pietramelara (Ce), accusato di aver aggredito e minacciato durante la Messa di Natale il parroco della Chiesa di Sant'Agostino. Sono stati i carabinieri ad arrestarlo su ordine del Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha accolto la richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura guidata da Maria Antonietta Troncone. Secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Capua sulla base delle testimonianze dei tanti fedeli presenti in Chiesa, il 58enne, nel bel mezzo della Messa di Natale ha lanciato contro il sacerdote un candelabro, per poi avventarsi su di lui con calci e pugni.

Aggredisce il papà e lo prende assediato. La vittima riporta diverse fratture alle costole. Il figlio viene arrestato dalla polizia. Il fatto è accaduto ieri sera in zona Val Melaina, quartiere a Est ...

Minaccia ed aggredisce parroco durante la messa di Natale: arrestato professore 58enne

In data odierna, personale della Stazione dei Carabinieri di Pietramelara ha dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli ...

In data odierna, personale della Stazione dei Carabinieri di Pietramelara ha dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli ...