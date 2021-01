Agerola, investe una ciclista e scappa: morta Anna Fogliamanzillo, aveva 37 anni (Di venerdì 8 gennaio 2021) . Una donna di 37 anni, Anna Fogliamanzillo, è stata investita ed uccisa a bordo della propria bicicletta in una galleria di Agerola, sui Monti Lattari della Città Metropolitana di Napoli. La persona alla guida del veicolo non si è fermata dopo l’impatto. Sul posto i carabinieri, giunti per coordinare le indagini e per i rilievi del caso. Ha investito e ucciso una donna di 37 anni, senza fermarsi a prestare soccorso. La tragedia in una galleria di Agerola, sui Monti Lattari. La vittima è Anna Fogliamanzillo, di 37 anni, rimasta uccisa sul colpo. La persona alla guida ha fatto perdere le proprie tracce, ma non è chiaro se sia accorto dell’incidente oppure se sia volontariamente scappato dopo l’impatto. Maggiori ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 8 gennaio 2021) . Una donna di 37, è stata investita ed uccisa a bordo della propria bicicletta in una galleria di, sui Monti Lattari della Città Metropolitana di Napoli. La persona alla guida del veicolo non si è fermata dopo l’impatto. Sul posto i carabinieri, giunti per coordinare le indagini e per i rilievi del caso. Ha investito e ucciso una donna di 37, senza fermarsi a prestare soccorso. La tragedia in una galleria di, sui Monti Lattari. La vittima è, di 37, rimasta uccisa sul colpo. La persona alla guida ha fatto perdere le proprie tracce, ma non è chiaro se sia accorto dell’incidente oppure se sia volontariamenteto dopo l’impatto. Maggiori ...

Ultime Notizie dalla rete : Agerola investe Agerola, investe una ciclista e scappa: morta Anna Fogliamanzillo, aveva 37 anni Fanpage.it Anna uccisa dal “pirata”, il messaggio strappalacrime dell’amica di bici Rosanna

«Dolcissima amica mia Anna Fogliamanzillo, te la ricordi? La nostra prima foto insieme incontrate per caso per strada a Castellammare e poi abbiamo ...

