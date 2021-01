A Kyoto la diretta su YouTube dei fedeli in piazza è un deterrente contro i no mask

Leggi su it.mashable

(Di venerdì 8 gennaio 2021) In questo periodo dell'anno molti giapponesi visitano i templi shintoisti e si fa quel che si può per impedire gli assembramenti In questo periodo dell'anno molti giapponesi visitano i templi shintoisti e si fa quel che si può per impedire gli assembramenti. Come al Santurario Fushimi Inari-taisha