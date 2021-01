Val di Sole, tre località certificate come 'Cieli più belli d'Italia' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - Tre luoghi riconosciuti come perfetti 'amici delle stelle' in un solo territorio, la Val di Sole. A stabilirlo è stata Astronomitaly, rete del turismo astronomico nata per individuare e valorizzare i luoghi del nostro Paese con una bassa percentuale di inquinamento luminoso e per offrire esperienze di osservazione delle stelle. L'ultimo a ottenere la certificazione di qualità 'I Cieli più belli d'Italia' è stato il Rifugio Albasini, sopra Dimaro, con il sostegno del Consorzio Dimaro Folgarida Vacanze. Il terzo riconoscimento per la Val di Sole, dopo quelli, ottenuti negli anni scorsi, della Malga Del Doss e di località Valpiana vicino al borgo medievale di Ossana. "Durante i nostri sopralluoghi abbiamo operato intere notti sotto le stelle - ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - Tre luoghi riconosciutiperfetti 'amici delle stelle' in un solo territorio, la Val di. A stabilirlo è stata Astronomitaly, rete del turismo astronomico nata per individuare e valorizzare i luoghi del nostro Paese con una bassa percentuale di inquinamento luminoso e per offrire esperienze di osservazione delle stelle. L'ultimo a ottenere la certificazione di qualità 'Ipiùd'' è stato il Rifugio Albasini, sopra Dimaro, con il sostegno del Consorzio Dimaro Folgarida Vacanze. Il terzo riconoscimento per la Val di, dopo quelli, ottenuti negli anni scorsi, della Malga Del Doss e diValpiana vicino al borgo medievale di Ossana. "Durante i nostri sopralluoghi abbiamo operato intere notti sotto le stelle - ...

