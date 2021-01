Una liberazione densa di luci e ombre (Di giovedì 7 gennaio 2021) Si sono diffuse proteste formali e non, ma anche ringraziamenti, all’Ambasciata di Libia a Roma di cui l’Ambasciatore Abdelsalam Al Tarhuni per il modo in cui si è concluso il rapimento dei pescatori siciliani. Sicuramente la bella notizia sta facendo chiudere in bene un anno nettamente nefasto ma luci ed ombre si posano sul modo esercitato per la liberazione tuttora non chiaro: Partiti da Bengasi intorno all’una di notte di venerdi’ 18 Dicembre, le due imbarcazioni hanno navigato per poco meno di 60 ore. “Oggi e’ il nostro Natale, anticipato di qualche giorno – ha detto Marco Marrone, armatore del Medinea – Mi auguro che questa storia sia da sprone per unire la marineria di Mazara, che nella sua storia ha subito almeno 50 sequestri; e serva al governo per risolvere la questione dei confini marittimi della Libia”. Ed è questo il ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 gennaio 2021) Si sono diffuse proteste formali e non, ma anche ringraziamenti, all’Ambasciata di Libia a Roma di cui l’Ambasciatore Abdelsalam Al Tarhuni per il modo in cui si è concluso il rapimento dei pescatori siciliani. Sicuramente la bella notizia sta facendo chiudere in bene un anno nettamente nefasto maedsi posano sul modo esercitato per latuttora non chiaro: Partiti da Bengasi intorno all’una di notte di venerdi’ 18 Dicembre, le due imbarcazioni hanno navigato per poco meno di 60 ore. “Oggi e’ il nostro Natale, anticipato di qualche giorno – ha detto Marco Marrone, armatore del Medinea – Mi auguro che questa storia sia da sprone per unire la marineria di Mazara, che nella sua storia ha subito almeno 50 sequestri; e serva al governo per risolvere la questione dei confini marittimi della Libia”. Ed è questo il ...

