Ultime Notizie Roma del 07-01-2021 ore 10 | 10

(Di giovedì 7 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Trump negli Stati Uniti i suoi sostenitori assaltano il congresso 4 i morti irruzione dei manifestanti Pro Trump contro gli edifici di Capitani le ci sono anche diversi feriti il congresso era riunito per certificare la vittoria biden il Tycoon in un comizio scatenato i suoi sostenitori Non ci arrenderemo mai per poi ribadire Vittoria rubata Ma tornate a casa la Guardia Nazionale sodo Solo dopo alcune ore riporta la calma ha scattato il fuoco ripresa la seduta per la violenza non vince mai Twitter blocca l’account di Trump per 12 ore Facebook per 24 è il procuratore di Washington chiede di rimuovere il presidente e Vediamo leore che cosa è successo la commissione giudiziaria della camera americana ha chiesto al vice presidente Mike pence di invocare il ...