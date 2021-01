Treno deraglia tra Terni e Spoleto per una frana sui binari: a bordo 70 persone, nessun ferito (Di giovedì 7 gennaio 2021) sulla linea Falconara-Orte dove un Treno regionale è finito contro una frana caduta sui binari a causa del maltempo tra Terni e Giuncano, Spoleto . Sono usciti fuori dai binari il locomotore di testa ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 gennaio 2021) sulla linea Falconara-Orte dove unregionale è finito contro unacaduta suia causa del maltempo trae Giuncano,. Sono usciti fuori daiil locomotore di testa ...

