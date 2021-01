Roma, Spinazzola in gruppo. Possibile ritorno contro l’Inter (Di giovedì 7 gennaio 2021) Buone notizie da Trigoria in casa Roma. Il laterale italiano, fuori da 1 mese per una lesione al flessore, è sulla via del rientro. Nell’odierna sessione di allenamento Leonardo Spinazzola ha svolto buona parte dell’allenamento con i compagni. Notizie positive quindi per Paulo Fonseca, che ritrova uno dei pilastri della sua squadra all’alba dell’importantissima sfida di domenica. Ancora a parte invece Calafiori, Pedro, Fazio, Zaniolo e Pastore. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 gennaio 2021) Buone notizie da Trigoria in casa. Il laterale italiano, fuori da 1 mese per una lesione al flessore, è sulla via del rientro. Nell’odierna sessione di allenamento Leonardoha svolto buona parte dell’allenamento con i compagni. Notizie positive quindi per Paulo Fonseca, che ritrova uno dei pilastri della sua squadra all’alba dell’importantissima sfida di domenica. Ancora a parte invece Calafiori, Pedro, Fazio, Zaniolo e Pastore. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

TuttoFanta : ??Report #ROMA: •Parzialmente in gruppo #Spinazzola. •In gruppo #Dzeko, #Pellegrini e #Veretout. •Ancora a parte… - infoitsalute : Crotone-Roma, i convocati di Fonseca: out Pedro e Spinazzola - infoitsalute : La Roma sorride, Spinazzola recupera in vista dell’Inter - FcInterNewsit : Qui Roma - Spinazzola punta l'Inter: oggi si è allenato in gruppo. Ancora out Pedro - infoitsalute : Roma, buone notizie: Spinazzola torna in gruppo. Ok contro l'Inter -