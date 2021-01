Real Madrid, Zidane a contatto con un positivo al Covid: è in isolamento (Di giovedì 7 gennaio 2021) Zinedine Zidane è entrato in contatto con una persona positiva al Covid-19 e in attesa del risultato del tampone è stato messo in isolamento Sono ore di attesa e di apprensione in casa Real Madrid. Zinedine Zidane, risultato negativo al test antigienico, è entrato in contatto con una persona positiva al Covid-19 e, come riportato da La Sexta, è stato messo in isolamento in attesa del risultato del tampone. Secondo il regolamento de LaLiga, anche se la persona interessata dovesse essere negativa al PCR, deve attendere tre giorni prima di sottoporsi a un nuovo test. E così Zidane potrebbe saltare la trasferta di sabato contro l’Osasuna. Al suo posto, sulla panchina del Real ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Zinedineè entrato incon una persona positiva al-19 e in attesa del risultato del tampone è stato messo inSono ore di attesa e di apprensione in casa. Zinedine, risultato negativo al test antigienico, è entrato incon una persona positiva al-19 e, come riportato da La Sexta, è stato messo inin attesa del risultato del tampone. Secondo il regolamento de LaLiga, anche se la persona interessata dovesse essere negativa al PCR, deve attendere tre giorni prima di sottoporsi a un nuovo test. E cosìpotrebbe saltare la trasferta di sabato contro l’Osasuna. Al suo posto, sulla panchina del...

capuanogio : #Inter senza #Lukaku in campo dal primo minuto: ? Sassuolo ?? Parma ?? Atalanta ?? Real Madrid ?? Sampdoria - SkySport : Dalla Spagna: Zidane, contatti con un positivo: potrebbe non partire col Real per Pamplona - Daniele20052013 : Real Madrid, Zidane a contatto con un positivo al Covid: è in isolamento - sportli26181512 : Dalla Spagna: Zidane, contatti con un positivo: potrebbe non partire col Real per Pamplona: Una persona vicina all’… - sportli26181512 : 'Zidane, contatto diretto con un positivo: è in isolamento': Come riporta il quotidiano spagnolo As, il tecnico del… -