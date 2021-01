Prezzo del petrolio | andamento delle ultime settimane e prospettive future

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Come sta andando ildel? Si tratta di una domanda di non poco conto per chi fa trading, soprattutto alla luce di quanto accaduto alla quotazione dell’oro nero nel corso dell’ultimo anno, durante il quale si è verificato un evento mai accaduto in precedenza ed impossibile da prevedere per gli analisti.L’entrata in territorio negativo deldelsi è verificata in aprile, ovvero quando buona parte del mondo ha optato per una chiusuraattività produttive con il preciso intento di arginare la diffusione del Covid a livello globale. Torna ad aleggiare lo spettro del lockdown E proprio lo spettro di nuovi lockdown è tornato negli ultimi giorni ad aleggiare suldel. La prevista seconda ondata della pandemia ha spinto i ...