Pirlo | «Annata particolare | giusto giocare anche con delle defezioni» – VIDEO

La Juventus ha interrotto la striscia di 27 risultati utili consecutivi del Milan, una vittoria che ha reso molto felice Andrea Pirlo Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha commentato la vittoria sul Milan spiegando come è nata l'intuizione di spostare Federico Chiesa a destra. Le sue parole. «E' un'Annata particolare per tanti motivi. Abbiamo a diposizione una rosa importante, erano assenti dei giocator ma ci li ha rimpiazzati non li ha fatti rimpiangere. Ogni squadra ha giocato con queste defezioni è giusto che si giochi ugualmente. Avevamo preparato la partita in questo modo, tenendo Federico Chiesa alto a destra per dare a Theo Hernandez delle responsabilità difensive».

La Juventus ha interrotto la striscia di 27 risultati utili consecutivi del Milan, una vittoria che ha reso molto felice Andrea Pirlo

Milan-Juve, Pirlo: "Una vittoria per noi stessi, rossoneri restano squadra da battere

'E' un'annata particolare per tutti, abbiamo a disposizione una rosa importante. Oggi avevamo diverse assenze ma chi ha giocato lo ha fatto al ...

La Juventus ha interrotto la striscia di 27 risultati utili consecutivi del Milan, una vittoria che ha reso molto felice Andrea Pirlo